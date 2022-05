Ovšem v kontextu trestů pro lidi, kteří někoho znásilní anebo dokonce zprzní dítě, mi deset let pro podvodníka přijde úplně trapné. Zvlášť když prznitelé odchází od soudů s tresty kolem šesti, sedmi let a po tom, co si dvě třetiny odpykají, vesele vyráží zpět do společnosti a můžou si dělat, co je napadne.

Za to, že jejich oběti si nesou celý život trauma, mají otřesný zážitek, často musí vyhledat pomoc psychologa a nejsou schopni navázat normální vztah a žít život, jaký by si zasloužili, je trest pro násilníky směšný.

Léta se o změně mluví, s každým dalším případem se téma znova otvírá, ale vůbec nic se k nápravě celé situace neděje. O čem to svědčí? Pro mě o tom, že život člověka má v naší zemi zřejmě menší hodnotu, než majetek. Jinak by se o tom stále jen neplácalo, ale konečně se také něco změnilo.