Spadnout do maléru, dostat se k soudu může každý. Ocitnout se ve spárech justice lze kvůli nešťastné dopravní nehodě, nedbalosti v práci či chybě v podnikání. Když už se tak stane není nutné podlehnout děsu z vězení a myslet hned na nejhorší.

Petr Pokorný, Českolipský deník | Foto: Deník

Zákonodárci vnesli do „hry“ moderní trendy v podobě alternativních a podmíněných trestů. Nastavený systém je ovšem užitečný jen do jisté míry. Benevolentnost v potrestání je správná jen pro ty, co si shovívavosti a nové šance budou vážit. Bují totiž obec lidí, kteří postrádají základní právní vědomí, asi i instinkt sebezáchovy a tyto šance zahazují.