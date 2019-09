Jejich řeči i konkrétní kroky se lidem nelíbí. Ničí běžné služby, které jim stát zajišťoval. Představa jak okleštit finanční správu se má dotknout i pracoviště finančního úřadu v Novém Boru. Stejně tak ve Frýdlantu a Tanvaldu.

Ani hejtman Libereckého kraje Martin Půta neskrývá, že redukce regionálních pracovišť Finanční správy přinese pouze snížení dostupnosti a kvality služeb občanům. Zejména v tak hospodářsky slabých oblastech je to velmi těžko akceptovatelné řešení. A tyto přehlížené kouty země by měly být naopak cílem větší podpory ze strany státu. V rámci zásahu s mlžícím jménem „optimalizace“ chce daňová správa utlumit až 34 úřadů a předpokládá úsporu 680 milionů Kč za pět let.

Berní správa i ministryně financí sice uklidňují, že občané újmu nepocítí. Ale tomu málokdo věří. Návrh je prý předběžný a ředitelka daňové správy Taťjana Richterová ho probírá se samosprávami obcí. Ty rušení poboček považuji za chybu, která nepomůže ani lepšímu výběru daní. Tam, kde funguje „optimalizovaný berňák“ lze pouze odevzdat formulář. Nic víc. Třeba v Novém Boru zatím úředníci dokáží občanům pomoci, poradit. Vždyť jen orientace v novelách zákonů je pro mnohé až nepřekonatelná.

Finanční úřad by ve městě skla měl zůstat, už jen proto, že je tu řada živnostníků. Navíc slouží regionu s 26 tisíci obyvateli. V běžném životě vše nelze vyřídit elektronicky, tak jak si myslí někteří politici. Třeba u podání daňových přiznání používá tuto cestu malé procento lidí. A nic si nenamlouvejme, většina generací, zádrhele elektronických formulářů prostě nezvládne. Někdy i těch počítačově gramotných. Proto je zásadní, aby lidem na venkově kontaktní místa zůstala, když už od nich stát vyžaduje platit daně. S personálními úsporami musí vláda začít na přebujelých ministerstvech a drahých úřadech v Praze.