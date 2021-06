Paní Barešová ze Železného Brodu zná spousty tajemství svých dědů a babiček. Ví, jak byl tvrdý život mezi válkami, co znamenala pro obyvatele podhůří Jizerských hor půda. Znamenala život v nelehké době, radost i starost, obavy i naděje.

Pak čas trhl oponou a komunista republikou a zemědělcům bylo zle. Jen málo z nich dokázalo vzdorovat přemlouvání a výhrůžkám agitátorům zemědělských družstev. Lidé pro půdu umírali i několik let po válce, bránili ji vlastním zdravím i životem. Brečeli, nadávali, ale vždy bojovali.

Po sametové revoluci se zdálo, že život na vsích se k této filosofii předků vrátí. Realita je ale spíše jiná. Dnešní zemědělci, především ti malí, jen hledí na to, kterak molochy chrlí tuny a tuny řepky, jak jim stát a Evropská unie přerozdělují miliardy z dotací.Ale i mnozí malí podlehli tlaku peněz a mnohdy raději dvakrát posekají louku, než aby pěstovali obilí, nedej bože zeleninu. Na to moc dotací nedostanou, za pastviny ale ano. Že se nic nepase, nevadí.

Menší část zemědělců se ale vskutku k dědictví předků vrátila. Pěstují, převážně ekologicky, obilí, zeleninu, ovoce, chovají dobytek.Na malých políčcích, která stále ubývají, v potu tváře dolují ze země její plody, aby jí zase vraceli vše dobré.

Jaký rozdíl zahledět se do záhonů rodiny Barešů na okraji Železného Brodu nebo Macháčkových v Huntířově a na širé žluté lány v nížinách hned za Turnovem. Ale, jak říká paní Barešová: „Přijde bída, hochu. Přijde bída a lidé si zase začnou půdy vážit. Ale to si uvědomí tak za dvacet let.“ Kéž by tomu bylo již dnes.