Vzhledem k omezeným možnostem cestování, které způsobila pandemie nového typu koronaviru, nebudou moci Češi cestovat tak, jak byli ještě vloni zvyklí. Velká většina obyvatel bude letní dovolenou trávit právě v Česku. Kromě poznávání krásných míst České republiky to s sebou přinese také velkou zátěž pro zdejší přírodu.

Jedním z nejnavštěvovanějších míst u nás je Máchovo jezero, kolem kterého je celá řada kempů a penzionů. I když jsou ubytovací kapacity poměrně velké, tak lze očekávat, že dojde velmi rychle k jejich naplnění. V současné době probíhají poslední úpravy kempů a přípravy na příliv turistů vrcholí. Majitelé kempů a penzionů tak velmi pravděpodobně prožijí povedenou letní sezónu.

Kolem Máchova jezera vede celá řada lesních stezek a turistických tras. V létě se po nich budou procházet a projíždět tisíce turistů. Někteří budou ubytovaní v okolí jezera, ale většina z nich přijede na několikahodinový výlet. Cyklistika, kolečkové brusle, běh, vodní sporty nebo jen procházka v přírodě. Sportovního využití u jezera je celá řada.

Ještě nikdy v minulosti nečelilo Máchovo jezero tak velkému počtu návštěvníků jako v blížícím se létě. Jedině zodpovědným chováním každého turisty dáme jezeru a okolním lesům naději na to, aby tuto velkou zkoušku zvládly co nejlépe a s co nejmenšími škodami a aby i v budoucnosti mohly nabídnout své krásy dalším návštěvníkům tohoto Máchova kraje.