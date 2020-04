Při návštěvě marketů se není čemu divit. I přes tuhá opatření jsou markety snad plnější než před vyhlášením opatření. Lidé na začátku nouzového stavu skoupili těstoviny, mouky nebo konzervy. Pak přišly na řadu čerstvé potraviny, dnes aby jeden droždí pohledal v obchodech lupou. I majitelé mnoha menších prodejen, třeba řeznictví a uzenářství, si mnou ruce nad kšefty, jaké běžně touhle roční dobou nemívají.

Potud chování, které se dá pochopit. Lidé se bojí, že to či ono dojde, že nebude co jíst. Ne nadarmo někteří politici, ekonomové i epidemiologové přirovnávají současnou situaci k válečnému stavu. Přesto je druhý den přitom obchod zase jakž takž plný. Čeká na další exponovaný den. Nervózní prodavači a další personál pak vytváří excesy podobné napadení seniora v Semilech.

Na druhou stranu odborníci radí, aby lidé vyrazili do přírody. Aby ze sebe čerstvým větrem smyli nervozitu, prostě žili. Teď ale úředníci a policisté zavřeli parkoviště. Ne ty před markety, ale ty u turistických cílů. Jasně, místní se bojí zavlečení viru k nim. Ale jak? Tím, že za oknem vyfotím dvojice nebo rodiny mířící na hrad? To si ne. Co teď? Člověk dychtící po vzduchu a pohybu se má vydat do přírody, do lesa, kamkoli, jen ne na zajímavá místa. Co na tom, že kdo má ještě práci, se denně potkává s desítkami, mnohdy stovkami lidí. Na vyhlídku prostě nesmíš. To se raději potkej s lidmi někde v anonymním lese.

Určitě se vždy najdou lidé nezodpovědní. Určitě jsou lidé, kteří by se i přes nařízení snažili sundat při výstupu roušku. Těch zodpovědných je ale také určitě dalece více. Zodpovědní lidé by se nemačkali, neobjímali, nelíbali a nekýchali si do obličejů. Zakázat lidem vystoupat k rozhledně, pokochat se skalami nebo pohledem na stejně zavřený hrad, není za této složité situace příliš empatické.