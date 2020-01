Není možné otevřít školu a nemít reálnou vizi její existence a dalšího rozvoje. Založení střední zdravotnické školy v České Lípě, jako pobočky „zdrávky“ v Liberci byla dobrá vůle Libereckého kraje řešit nedostatek zdravotních sester na Českolipsku a snaha zařídit uchazečům o žádané povolání odborné studium přímo v Lípě. Všechna čest.

Petr Pokorný, Českolipský deník | Foto: Deník

Kraj, ale na sebe nyní zbytečně přivolal hněv rodičů studentů. Roznětkou byla špatná komunikace o přesunu školy z provizoria v obchodní akademii do areálu učiliště. Zvěst rodiče zaskočila. Věřili v původní příslib hejtmanství o přesídlení „zdrávky“ do vlastní budovy na Palackého náměstí. I když se léta špatný stav této stavby nijak nezměnil. Proto budoucí sestřičky a ošetřovatelky brzy zamíří do svého sektoru na střední škole a odborném učilišti v ulici 28. října. Ta je opravená, moderní a její „hlavičku“ časem mají mít na vysvědčení i příští zdravotníci. Důvodem k sporům by pro ně určitě neměl být nápis na dveřích školy. Zásadní budou kvalifikovaní učitelé a dobré zázemí jako vybavené třídy, studovny, kabinety. A kvalitní odborná praxe v nemocnici. Perspektiva výborného uplatnění absolventů „zdrávky“ se nijak nemění.