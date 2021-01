Média denně chrlí jednu zprávu za druhou a lidé rozjíždí sálodlouhé diskuze na sociálních sítích. Nadějí na zlepšení situace se stalo očkování, které ale podobně jako Covid-19 rozdělilo společnost na dva tábory. V nedávném průzkumu agentury Median vakcinaci proti viru odmítlo 47 procent dotázaných, navíc se šíří podvodné a falešné zprávy nebo-li hoaxy. Situaci nepomáhá ani to, že samotné očkování opět doprovází zmatky připomínající Kocourkov.

Očkovací centrum vznikne i v České Lípě, konkrétně v kulturním domě Crystal. Očkovací centra by měla být schopná očkovat až 36 tisíc lidí měsíčně. Jeden očkovací tým by měl zvládnout 1000 lidí za týden a takových týmů by mělo být devět. Samozřejmě vše bude záviset na počtu vakcín, které bude mít kraj k dispozici.

Strach, dezinformovanost a nedostatečná motivace vedou k tomu, že vakcinaci řada lidí stále odmítá. Díky tomu nás může čekat další rok v duchu zbytečných úmrtí, zkrachovalých podniků a izolovaných dětí na distanční výuce. Než očkování slepě odmítnu a přispěji do diskuzí, je potřeba si zjistit fakta a nepřebírat mylné informace. Vpravení čipu do těla, změna DNA či snaha o nezákonný sběr a využití genetických informací by neměly patřit k argumentům, proč se nenechat očkovat. Minimálně u soudného člověka…