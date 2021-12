Příchozí musí dodržovat pravidla, respektovat pokyny pracovníků, dbát na osobní hygienu a hlavně nepřicházet opilí či pod vlivem dalších omamných látek. Nicméně noclehárny už nyní hlásí vyčerpání maximálních kapacit, a to pořádná zima ještě ani nezačala.

Zima udeřila. Lidé bez domova najdou v Libereckém kraji několik útočišť

Nad otázkou bezdomovectví bychom neměli zavírat oči a mávnou rukou s argumentem, že si za to mohou dotyční sami. To je určitě pravda u řady případů. Na druhou stranu tu jsou tací, kteří se na ulici ocitli vlivem okolností, ať už to je ztráta rodiny, zaměstnání či zdravotní problémy.

Právě v dnešní době více než kdy jindy je potřeba projevit empatii a soucit a přispět například kusem zimního ošacení.