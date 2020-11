Nebrečet doma do polštáře a snažit se situací bojovat se rozhodl spolek Kultura ve spolupráci s Libereckým krajem. V jejich režii se během listopadových nedělí přemění obývací pokoje posluchačů v koncertní síně díky živých streamů koncertů deseti kapel z regionu.

„Zánik kultury je pro nás nepředstavitelnou záležitostí a bude-li to jen trochu možné, budeme se snažit o to ji v našich životech udržet,“ řekla jedna z organizátorů Petra Loulová.

Právě přesun kulturního života do virtuálního života představuje jedinou možnost, jak ji alespoň zčásti nahradit. O takové variantě uvažuje i příspěvková organizace Kultura Česká Lípa.



Umělci mohou oprášit své hudební nástroje a fanoušci si zase užít vystoupení své oblíbené kapely. Přesto se jedná o nouzové řešení a je potřeba si uvědomit, že kultura je i byznys. A jako taková potřebuje pomoc, a to jak od veřejnosti, tak hlavně státu. Protože kultura je sice nesmrtelná, ale její organizátoři by se nemuseli z fatálních důsledků vzpamatovat…