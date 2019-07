Ještě minulé vedení radnice tento projekt označilo názvem „regenerace sídliště“. Komunální politici a úředníci pojmy „regenerace“ a „revitalizace“ používají i ve Vladimirské, kde jsou postavené na hlavu. Vymýtit řadu vzrostlých stromů mezi domy kvůli dalšímu betonu se vzpírá významu těchto slov – obnovení života, schopnosti, oživení. Takový postup naopak jde proti „životu“.

Vážné je, že spousta stromů v České Lípě včetně nové výsadby, už hyne v důsledku sucha. Oslabená zeleň není schopna čelit chorobám a škůdcům, kterým by za normálních okolností odolala. Město tedy má rozhodněji chránit zeleň, která je ještě relativně zdravá. Taková ovšem byla ve Vladimirské vykácena. Nahradí ji asfalt, parkoviště. Mikroklima se otočí k horšímu.

Vnímaví obyvatelé si dopad uvědomují už teď a není divu, že je drsný zásah do vypěstované zeleně vyvedl z míry. Neuklidnilo je ani ujištění radnice, že podťaté stromy nahradí jinými rostlinami. V panelových kulisách jim zarostlá místa byla příjemná a dodávala klid a lepší klima. Bojí se, že nových stromů bude méně a potrvá, než vyrostou a začnou jim sloužit. Nechápou ani, proč se město podřídilo zájmům motoristů, co kvalitu života měří podle toho, zda mají dost místa pro svá auta. A ostatním upírají stromy pod okny.

Obtížně řešitelnou situaci se záplavou aut by vyřešily parkovací domy, o kterých se hovoří vždy jen před komunálními volbami. I když odrazuje jejich cena, byly by to dobře vynaložené peníze. Ostatně, postupné úpravy jako ty ve Vladimirské ulici už stály desítky miliónů. Kromě parkovacích domů by pomohla i větší odstavná parkoviště mimo obytné zóny – tam mají být dětská hřiště a stromy. Jiné smysluplné řešení asi nenajdeme.