I na Českolipsku museli organizátoři přistoupit k rušení tradičních akcí. V Novém Boru neproběhnou Sklářské slavnosti, které představují oslavu tradiční řemeslné výroby. Právě ty měly být letos spojené s oslavou 150 let od založení novoborské sklářské školy a účastnit se jich měla řada zahraničních hostů.

V Lípě paralyzovala bezpečnostní opatření na počátku činnost zdejší příspěvkové organizace Kultura Česká Lípa. Rozjíždějící se kulturní sezóna ustrnula, přesto zde hledí do budoucnosti a chystají zajímavé akce. Program sestavili na základě loňské ankety, ve které si veřejnost vybírala, jaké interprety by v Lípě chtěli vidět.

„Kultura je součástí každého z nás. Těší nás, dodává novou energii, drží nás takzvaně nad vodou. Přináší nám emoce a dovolí na chvíli zapomenout na běžné starosti,“ řekla ředitelka příspěvkovky Tereza Vraná. S tím lze na 100 % souhlasit. Kultura umožňuje společnosti odreagovat se v pokrizové době, poskytuje prostor k setkávání, diskuzi a vstřebávání nových zážitků.

Na druhou stranu by měli umělci a organizátoři kulturních akcí přestat brečet nad rozlitým mlékem a stěžovat si. Měli by pojmout aktuální situaci jako výzvu a přizpůsobit se okolnostem. Kultura je sice důležitá, ale pouze tehdy, pokud má co nabídnout…

Příkladem těch, kdo to pochopili, je například Mezinárodní hudební festival Lípa Musica, který proměnil svou dramaturgii, či Asociace provozovatelů kin, která vstoupila do on-line prostoru. Alternativ existuje celá řada, stačí se nad nimi zamyslet místo sebelítosti, kterou předvedli někteří umělci a kulturní organizace.