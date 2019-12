Ale realita prosincových dnů? Stres a nákupní horečka končící v lepším případě nulou na účtu. Zelený mužíčekz obrazovky křičí, že levněji už věc nekoupíte, obchodníci si mnou ruce a statistici přepisují čísla z loňských tabulek na vyšší cifry.

Ano, všichni chceme svým nejbližším i vzdálenějším dopřát pod stromeček to nejlepší. Jako bychom se chtěli vykoupit z prohřešků. Ať už to byly dohodnuté schůzky na kávě, výlety nebo kina, na které pro samou práci nakonec nedošlo. Teď jim tu svou zaneprázdněnost vynahradíme – to budou koukat.

Předtím ještě honem vyzdobit hnízdo. Čím víc světýlek, tím víc vánoce. Svítící soby a Santové na čadících komínech, jakoby z dálky křičeli: „podívejte, tady to je úplně v pořádku, tady vánoce slavíme.“ Na malých městech a v satelitech se okázalá a občas nevkusná světelná výzdoba domů stala měřítkem movitosti jejich obyvatel.

Nic proti vánočním světýlkům. Ulice měst a náměstí s rozzářenými ozdobami a vánočními stromy jsou ideální kulisou při večerních procházkách městem v adventním čase. Stejné kouzlo mohou mít pro někoho i procházky zimním lesem. Podobně jako inspirativní pár středního věku, který autorka sloupku potkala cestou s výletu.

Místo pobíhání v nákupním centru manželé vyrazili ve všední den na procházku do lesa. Domů si odnášeli pár větviček smrku a další přírodniny a hlavně čistou hlavou.

„Na svátky se těšíme, sejdeme se s rodinou a s přáteli, dokoupíme dárky, dáme chvojí do vázy, ozdobíme stromeček a uvaříme něco dobrého,“ plánovali.