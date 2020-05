Nově, 19. června řeknou, zda chtějí, aby obec s těžbou na Tlustci souhlasila a podporovala ji či nikoliv. Této šance by měl využít-především kvůli sobě, své rodině a svému domovu-každý rozumný obyvatel. Na rozdíl od koronaviru s nímž se naučí žít, těžbu po jejím zahájení bude muset snášet desítky let.

Těžaři ze svých pochopitelných důvodů již předem zpochybňují výsledek referenda, pokládají ho za zbytečný akt a dávají najevo, že čedič těžit budou bez ohledu na postoj občanů. S míněním zkouší manipulovat. Hlasování naoko podceňují, i když je nepochybně znervózňuje. Dokazují to „píár“ aktivity.

Podle lidí ze vsi o nich svědčí nepodepsané články v novinách, nebo dopisy ve schránkách, letáky a pozvánky na různé akce zaměřené na získání co největšího počtu příznivců. Předjímají, že výsledek referenda je závazný pouze pro rozhodování zastupitelstva, nikoliv pro báňský úřad (ten tyto spekulace odmítl!).

Odrazují tak občany od účasti na referendu. Obci naslibovali „horydoly“, ale už neříkají, v jakém horizontu hodlají kompenzace vyplácet. Jistě to nebude už po zahájení těžby. Jak vyplývá z jejich záměrů, s ní by chtěli začít v roce 2022. Ovšem peníze do obecní pokladny by se měli vkládat až za několik let což si řada lidí ve vsi ani neuvědomuje.

Zatím se sice zdá, že na další rozebírání krásného kopce Tlustce v Brništi se netěší většina zdejších voličů. Jiní těžbu podpoří, třeba pro vidinu práce v lomu. Nejhorší by ale bylo, kdyby zvítězili svým postojem lidé, co se o věci veřejné nezajímají, nebo jsou vystrašení projevit jakýkoliv svůj názor. A nevyužijí svého práva a svou neúčastí referendum zmaří. Na stesky či protesty, až obyvatelé poznají důsledky těžby, pak bude pozdě.