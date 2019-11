Nápad s jeho úpravou patřil k podnětům, které si sami vybrali občané. Městem sjednaná firma se odpočinkovou zónu snažila dokončit. Jenže cokoli, na hřišti udělala, bylo do druhého dne zničeno partou výrostků. Radním města došla trpělivost. Na situaci tentokrát reagovali rychle, ale určitě ne šťastně. S vysvětlením, že nechtějí zatěžovat městskou pokladnu neustálými výdaji na opravu herních prvků, projekt zastavili. V Maštálkově ulici si tak nikdo hrát nebude. Potrestali ovšem místo machrujících grázlů, slušné rodiny a jejich děti, které se na upravený a vybavený plácek těšily a které ho nedevastovaly.

Strážníci lokalitu sice kontrolují, ale jejich dozor či výtky evidentně nestačí, míjí se účinkem. Příslušné úřady včetně radnice by sem tak měly upřít maximální pozornost, využít moderních policejních prostředků a vymoci si u výrostků a také u jejich rodičů respekt k řádu, zákonům. Mezi obydlenými paneláky by neměl být problém alespoň některé z vandalů dopadnout a porovnat jejich darebáctví s paragrafy. Rychle a maximálně přísně. Tak, aby to bolelo přímo je a jejich rodiče, kteří nesou za tyto darebáky odpovědnost.

Zůstává veřejným tajemstvím, že právě tato část z rodičů se nestará, co jejich potomci celé dny a noci dělají, případně je jen omlouvá. Účinným trestem by tedy pro ně mohla být povinnost škody opravit, nahradit, včetně přídavku vysoké pokuty. Bez možnosti jakéhokoliv pardonu a promlčení. Případně se postarat o snížení dávek a „přídavků“ všech forem. Spoluobčanům, kteří nerespektují téměř nic ze společenských norem by prospěly i obecně prospěšné práce, při jejich nesplnění vězení. Pokud toho úřady nejsou schopné, nelze se divit, že i kvůli nepotrestanému vandalství, zrušené fotbalové brance, bude i v České Lípě zase více těch, co začnou volat po vládě „silné ruky“.