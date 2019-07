Nyní se zdá že k nezbytné přestavbě skutečně míří. Konkrétní kroky radnice dávají naději, že město v dohledné době obnovu spustí. I když budoucí podoba objektu dostává obrysy za pochodu. Plán architekta počítá mimo jiné s přesunutím hlavního vstupu do Panské ulice, ale i s novým propojením s Jiráskovou ulicí. Zásadně proměněn má být celý interiér i technické zázemí.

Části místní veřejnosti nevadí, že původně byl dům postaven jako tělocvična. Prostory si pamatují od mala a spojují s pěknými zážitky, pro ně je to „jejich divadlo“. Je neuvěřitelné, že rekonstrukce tohoto kulturního stánku byla připravena už v 90. letech, ale šance pak malicherností promarněna. Znovu zelenou dostala i před deseti lety. Zastupitelé pak ale opakovaně schvalovali další záměry i útraty za ně. Střídavě dál zvažovali opravu chátrající scény a stavbu úplně nového divadla, také přesun do KD Crystal. Varianta s novým palácem vycházela už tehdy na 400 milionů korun.

Vizualizace Jiráskova divadla z ateliéru Adama Rujbra - vstup z Panské ulice. Foto: Archiv města Česká Lípa

Městu se pro projekt nepodařilo získat dotace, na které spoléhalo. Zase nic. Lidé léta registrovali architektonické soutěže na novou scénu, šetření antimonopolního úřadu, výkup domu, stavební řízení a jeho zastavení. Tahanice. Řeči. Návrhy střídaly návrhy. Město utrácelo za dokumentace, a výsledek nikde. Energie přišla vniveč.

Názory příznivců stavby divadla na zelené louce si jistě zaslouží pozornost. Ideově jsou možná správné a novostavba by se mohla stát ozdobou města, ale její opětovné vracení do hry by nejspíš vedlo zase do ztracena. Navíc je jisté, že ekonomika neporoste a stamilióny korun by Lípa nenašla. Stačí kolik peněz spolkne rekonstrukce. Dalším trumfem pro ni je, že město nemusí řešit, jak do budoucna naložit se stávající budovou. Jistotou je, že divadlo k městu patří a radní by měli udělat vše, aby jeho modernizaci už nic nepřišlo do cesty.