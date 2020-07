Chybějící venkovní bazén vystaví za dva roky v přírodní lokalitě v Dubici. Radnice nyní veřejnosti nastínila jeho orientační parametry. Z nich je jasné, že městu spolehlivě vystačí.

Petr Pokorný | Foto: Deník

Podle ověřovací studie se do „vany“ bazénu vejde až 323 osob. Celý areál by jich pak měl najednou pojmout 485. Denně by se tu mohlo vycachtat až 1292 lidí. Nicméně, hned po zveřejnění se ozvaly roztrpčené hlasy, že nastíněný bazén je k počtu obyvatel malý. Kritici dávají za vzor bazény a čísla z menších měst, i věří, že obyvatel Lípě začne přibývat, tedy potencionálních klientů koupaliště.