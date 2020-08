Benevolence není na místě. Jimi zaviněná bolest obětí až po tragédie s mrtvými jakoby neměly konce. Počínání viníků je neomluvitelné, neobhajitelné. Soudy by proto měly dostat možnost sahat k tvrdším sankcím než dosud. Časem tím část hazardérů odradí a zachrání tak pár životů.

Je to pár dnů, co jsme šokováni, že mladého policistu zabila v Praze opilá a zdrogovaná řidička. Nerespektování pravidel, ani pudu sebezáchovy vnímáme stále i na Českolipsku. Sice bez tragických následků teď havaroval na Cvikovsku opilý muž, který měl zakázáno řídit. Jel a měl přes tři promile alkoholu. Zběsilá jízda skončila až nárazem do domu.

Nebyl výjimkou, snad každý měsíc tady policisté honí opilé a zfetované šoféry. Také českolipský soud zrovna uzavřel případ muže, který opakovaně řídil v opilosti, i když za to byl dříve odsouzen. Za způsobení havárie u Doks s ošklivými následky už ale má jít do vězení. Způsobil vážná zranění dvěma dospělým a celoživotní následky dívce, co jela ve voze, který naboural.

Těm, co si neodepřou projížďku, i když předtím popíjeli alkohol má „patřit“ exemplární pokuta. Těm, co to udělali vícekrát a způsobili havárii, trauma druhým, pak bez pardónu jen vězení. Mimochodem, tyhle typy s alkoholem před jízdou sice ztrácely zábrany,ale když slyší ortel vězení jsou viditelně na měkko. A litují sebe.

Pro ně je pobyt v base noční můrou. K tomu by soudcům měli zákonodárci umožnit zakázat takovým lidem legální řízení až do konce jejich dnů. Za zničený život jiných je to spíš jen symbolické omezení. Zatím lze pachateli uložit trest zákazu činnosti maximálně na deset let. A právě pro případy zpitých jezdců je to málo.