Recepty, jak má škola vypadat se přetřásají léta. Krize s pandemií potvrzuje, že dál stojíme na stejném místě. Školy si mají s výukou poradit, jak umějí. Rétorika státu navíc nabádá k větší benevolenci, snížení nároků, k redukcím vzdělávacích plánů, k snižování laťky.

Ve většině škol se ještě lze spolehnout na zodpovědný přístup učitelů, kteří umí vybrat to, co je v jejich předmětu a pro jejich žáky podstatné. Stát by jim ovšem jejich snahu neměl ztěžovat. Trend nízkých nároků, umetání cestiček, nebývalého omlouvání se nám vymstí. Dál by proto mělo ve školách platit okřídlené „těžko na cvičišti, lehko na bojišti.“

Učení na dálku je dnes módní, byť nikdo přesně neví, jaké jsou výsledky. Nápady na nakoupení tisíců notebooků školákům jsou další populistický krok či jen něčí touha po kšeftu. Vzdělanosti nepomohou. Na jaře řady studentů počítač měly, ale když nemusely, ani ho pro výuku nezapínaly a později ani do školy nepřišly. Nemusely.

Dbát na povinnosti ale také patří k výchově. Distanční výuka nemůže tu klasickou, v lavicích, s osobními kontakty nahradit. Zásada otevřených škol i povinnost žáků do nich chodit, má zůstat věčná. Karanténní opatření pro školy by pak měla být jen zcela výjimečná, krátká a pouze lokální. Jinak už můžeme na vzdělané potomstvo úplně rezignovat.