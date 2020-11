Distanční výuka přikovala žáky k tabletům, telefonům. Jedničku z hvězdičkou si proto zaslouží v českolipské ZŠ Partyzánská, že vyhecovali veřejnost výzvou „Rozhýbeme Partyzánku – podpoříme nemocnici“. Svým nápadem přiměli žáky, aby neseděli jen u počítačů, ale také se hýbali.

A zapojili do pohybu i rodiče, sourozence, prarodiče, s nimiž běhali, chodili, jezdili na koloběžkách, kolech a své výkony zaznamenali a hlásili škole. Podle ředitele školy Karla Minaříka, pohybem a také současně vyhlášenou sbírkou chtěli zároveň symbolicky poděkovat zdravotníkům, zejména těm v Nemocnici v České Lípě: „Je to prosté - s každým krokem, který společně uděláme, říkáme našim zdravotníkům – Děkujeme! A poděkovat je přeci ta nejzákladnější lidská slušnost,“ uvedl spolutvůrce výzvy.

Ta za 10 dnů trvání přesáhla hranice „Partyzánky“. Důkazem jsou data a bohatá dokumentace na sociálních sítích. Školu „rozhýbalo“ 840 účastníků, z toho 185 jejích žáků. Dohromady zdolali vzdálenost 19 749 km, které byly rozložené do 2 769 aktivit.



Fanoušci školy a pohybu navíc na transparentním účtu uložili 44 tisíc Kč, za které nakoupí dárky do nemocnice. Za to jim patří nejen obdiv a potlesk. Báječné je, že v šedi dnů i všeobecného rozmrzení probudila jejich činorodost až euforii, pocity spokojenosti, dojetí, ale také sounáležitosti.