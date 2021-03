Parametry očkování určuje ministerstvo zdravotnictví, preferuje Prahu a kraje jako Liberecký šidí. Kritéria nedodržel. Neuvěřitelné, že od ledna slibované dodávky 16x změnil. Náš kraj se tak dostal na jejich polovinu. Kdyby zdejší centra měla tyto vakcíny, čekala by ve frontě zájemců starších 80 let jen necelá pětina osob.

Velmi staří senioři na Českolipsku, jako třeba moji téměř devadesátiletí rodiče, proto pozvánku k očkování asi ještě dlouho nedostanou. Ač řádně, po spuštění systému, zaregistrováni. Přežili světovou válku, útrapy 50. let XX. století, teď ovšem žijí ve strachu, že utrápeni podlehnou - chronické neschopnosti vlády ochránit své občany. Realitou také je, že dost lidí dál žije v trpělivém očekávání, že vše kolem pandemie nějak "klape" a že se vláda snaží.

Nesnaží! Neklape! Snaží se jen lidé v krajích, obcích, v nemocnicích a sociálních ústavech. Vláda zanedbala snad vše, nepochopila ani situaci v zemi. „Nahoře“ má totální chaos, vypouští plané sliby a dvě dávky po 2 měsících nedostalo ještě ani 200 tisíc lidí. Při takovém tempu by očkování bylo akcí na šest a více let. I pro tohle jsem rád, že do nouzového stavu Sněmovna „hodila vidle“.