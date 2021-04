Už bylo načase. Dát vale ztrouchnivělým kioskům, bídně udržovaným stánkům a omšelému tobogánu u pláže Máchova jezera míní dát město Doksy.

Foto: Deník

Představilo územní studii, která řeší, jak by vyhledávaná lokalita Hlavní pláže a pláže Klůček, které převzalo do své správy, mohla v budoucnu vypadat. Je zcela správné, že nerazí žádné megalomanské představy a la tropický ráj či Disneyland. Do debaty o vizi se nyní může zapojit i veřejnost.