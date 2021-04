Dobrý dojem a vlídné prostředí mohou pomáhat vytvářet i upravené prostory a vhodná umělecká díla. Je proto správné, že se na umění ve veřejném prostoru zaměřila po své modernizaci také českolipská nemocnice.

Část veřejnosti možná zapomněla, že nemocnice v České Lípě byla v souvislosti se svou novostavbou a otevřením v roce 1981 již tehdy cíleně vyzdobena a vybavena velkou řadou originálních výtvarných prací tehdejších umělců.

Zásluhou současného vedení teď přibývají další unikáty. Ne každý tleská, ale jak kritiky ujistil šéf nemocnice Pavel Marek, ve všech případech NsP získal díla darem. Díky tomu zkrášlila interiér polikliniky velkoplošná plastika „Křišťálový oheň“, od firmy Preciosa Lighting. Nebo skulptura „Skleněný strom“, která dominuje prostoru před hlavním vstupem do nemocniční budovy a vznikla ve studiu uměleckého skláře Jiřího Pačinka.



Ten nedávno přidal u dětského oddělení skleněnou plastiku s názvem „Levandel“. Část veřejnosti volbu nemocnice sice haní, ale druhá naopak velebí. Jiným vadí umístění na chodníku, nebo krajskému ústavu připomínají, že by měl spíš opravit zábradlí nebo parkoviště. Od své vize by se ale nemocnice neměla nechat odradit.