Celá země cítila úlevu, data svědčila o ústupu koronaviru. Až na Novoborsko a hlavně obec Polevsko, kde naopak „vylétl“ počet nových případů onemocnění Covid – 19. Ke klidu nepřispělo podezření na výskyt nové mutace. Laikům je divné, že mutaci odborníci rychleji a jasně nepojmenovali. Stanovení typu mutace, která ve spekulacích poplašila stát, bylo prvořadé.

Zároveň je nutné říci nahlas, zda 79 lidí na Novoborsku onemocnělo jen kvůli nezodpovědnému chování konkrétních jedinců. O původcích maléru totiž mluví obyvatelé vsi. Soudí, že zákeřný virus k nim přivezla rodina, která ignorovala po návratu z exotické dovolené ta nejzákladnější pravidla, nejen protiepidemická, ale i obyčejné ohleduplnosti.

Ve vsi, kde si pomyslně lidé vidí do talíře, koluje poměrně zásadní informace, že dotyční po příjezdu z Karibiku nijak nedodrželi karanténu, šli do práce v místní sklárně a děti poslali do školy. I hygienici určili tato místa jako ohniska.

Kompetentní orgány by teď měli dokázat či vyvrátit, že desítky lidí musely stonat, léčit horečky a průjmy, nebo být v karanténě, izolaci jen kvůli sobectví a hlouposti. Stát by měl uklidnit nejen strohou zprávou, že polevská vlna nákazy je na ústupu, ale i tím, že pokud viníka zná, přikročí rychle k jeho přísnému potrestání. A přispěje k tomu, že se obdobný scénář, exces a ignorance jednotlivců nebude záhy, třeba za humny, opakovat. Ať se nám to líbí nebo ne, náš život už v řadě ohledů nebude stejný, jako před pandemií.