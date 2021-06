Petr Pokorný. | Foto: Deník

Od letošního 22. února fungovalo největší očkovací centrum okresu v kulturním domě Crystal v České Lípě. V něm se ale město potřebuje pustit do oprav. A tak od minulého týdne už zájemci o očkování proti koronavirovému onemocnění musí do areálu českolipské nemocnice. Ta je v kopci a s parkováním to tam není žádný med. Využívání prostorného sálu kulturního domu s parkovištěm, parčíkem i zastávkami MHD určitě pomohlo v dané době k rozjetí plošného očkování v regionu. Nicméně nebylo udržitelné do nekonečna.