Poprask a jistě nechtěnou vlnu mediálního zájmu vyvolala nedávno učitelka střední školy v Lounech, která svým žákům slibovala jedničku z předmětu veřejná správa, když se nechají očkovat proti covidu. Ale svou, nejspíš dobře míněnou, snahu nějakou aktivitou podpořit očkování proti covidu, vyloženě zkazila.

V Libereckém kraji se naštěstí žádné obdobné „střeštěné“ motivační výzvy a snahy neobjevily ani nechystají. U zdejších zástupců škol se nápad z Loun nesetkal ani s pochopením. Jejich názory se nerozchází: známky ve škole musí dostávat žáci výhradně za své znalosti a dovednosti. „Očkování mohu jen doporučit, respektive dát rodičům žáků ke zvážení,“ uvedla ředitelka českolipského gymnázia Helena Paszeková.

Získávání mládeže pro očkování ani není úkol žádné ze škol. O motivaci svých občanů k podstoupení očkování by se měl v první řadě starat stát prostřednictvím svého ministerstva zdravotnictví. Vysvětlování přínosu vakcinace opřít o hlasy renomovaných odborníků. Pomoci s rozhodováním pak mohou rodiče žáků, případně praktičtí lékaři, nikoliv školy samotné.

S výukou, které by se každá škola měla držet v první řadě ani taková aktivita nesouvisí. Se školou nemá co dělat. Základní či střední má poslání č. 1 - učit. Pedagogové by ostatně neměli ani zajišťovat jakékoliv agendy spojené s testováním žáků. O pozitivním významu očkování ale mohou učitelé s žáky navodit diskuzi během hodin společenských věd nebo třídnických hodin. Jinak v otázce očkování mohou jít jen příkladem.