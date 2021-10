Petr Pokorný. | Foto: Deník

Republika upadá, život je drsnější. Poslanci stav země zatím nevylepšují. Část z nich jen těchto pár týdnů a dnů za 4 roky usiluje o přízeň občanů. Kandidáty, co už mají náročné funkce do Sněmovny nevolme, nikdy by se jich nevzdali.