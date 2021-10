Otřesný případ týrání zvířat právě uzavřel českolipský soud. Na lavici obžalovaných byla pětadvacetiletá drobná žena z Českolipska. Matka malých dětí, která vědomě na dlouhé týdny zamkla své dva mladé psy v bytě, z něhož se odstěhovala.

Feny staforda a křížence pitbula ponechala v jedné místnosti bez vody, krmení, venčení, péče… Z domácích mazlíčků přežil jediný, jen díky tomu, že se krmil mrtvým tělem druhého. Skutek a uvažování této matky „hlava nebere.“

„Člověk má závazek a odpovědnost za to, co k sobě připoutal,“ zdůraznila státní zástupkyně. Žena vinu přiznala. Jako dosud netrestaná přijala i trest 2 let vězení podmíněně odloženého na zkušební dobu 2 let. Dál ovšem zůstává nevysvětlenou otázkou, proč své feny nepředala útulku stejně jako proč vůbec si samoživitelka s malými dětmi vůbec pořizuje psy, když je nezvládala chovat.

Na stálý štěkot psů, ale i její křik na děti a na psy v pronajatém bytě 2+kk si prý stěžovali sousedé už v minulosti. Po dobu dlouhých týdnů, kdy byla zvířata uvězněná a byt demolovala, museli lidé žijící kolem už něco zlého tušit. Nedalo se tak zbytečnému a krutému činu v panelovém domě zabránit?

V souvislosti s tímto zločinem, který se týkal psů, zůstává dilema, zda odsouzená zvládne řádně vychovávat své potomky. O své nezralosti vydala jasné svědectví a měla by - nejlépe dobrovolně - podstoupit nějakou speciální terapii s psychologem. Jinak není vyloučené, že by na příští zkrat a její „péči“ mohla doplatit nejen nebohá zvířata.