Možnosti odkoupit strategické pozemky začala radnice sondovat u Českých drah před deseti roky. (Známé je i z jiných případů na severu Čech, že dráhy léta nevěděly, co za své nevyužité nemovitosti požadovat). Stále neurčité výsledky jednání se státním podnikem dokázala změnit až současná starostka Jitka Volfová.

Její úsilí, jistě i profesní zdatnost u majetkové problematiky sehrála zásadní roli, že Lípa tyto rozsáhlé pozemky nyní kupuje do svého vlastnictví. Potlesk za správný krok! Napravuje tak nesprávná rozhodnutí některých svých předchůdců, kteří lukrativní majetky města rádi rozprodávali. Pokračovat by měla s podobnou profesionalitou, ale už i s velkou vizí začít dávat na papír nápady a možnosti, jak cenné plochy nejlépe využít.

Co nejdříve odstartovat debatu jak v zastupitelstvu, tak rovněž s urbanisty, architekty, ekology, odborníky na komunikace i samotnými -aktivními občany. Nápadů už se začíná objevovat spousta. Na druhou stranu, s příznivou nákupní cenou za plochy u Kauflandu ještě není vyhráno. Napjatá ekonomická situace v zemi, kdy města zchudnou, příliš nenahrává brzkému boomu velkých projektů. Na ně bude českolipská radnice potřebovat určitě mnohonásobně větší balík peněz než je těchto 23 miliónů.

Ať se bude dít cokoliv, neměli by ovšem radní odkládat veřejnou a odbornou diskusi o budoucnosti lokality. Na veřejnost by nepochybně okamžitě zapůsobilo, když zarostlé kolejiště, zpustošené a odpady znečištěné okolí, město, jako nový vlastník, co nejrychleji uklidí.

Dříve než zde vyroste vzorová čtvrť se zelení, nebo povede propojka městského okruhu. Nikdo z občanů si na opuštěném drážním pozemku nepředstavuje rumiště a březově-osikový prales. A v rámci očisty je potěší, když město bez okolků už zboří léta odpudivou budovu někdejšího nádraží. Pak zazní potlesk po druhé.