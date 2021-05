Většina domovů důchodců v kraji umožňuje příbuzným navštívit svoje rodiče, babičky a dědečky v těchto zařízeních. Nutné je ale dodržovat stanovené podmínky: mít respirátor, prokázat se negativním testem nebo se nechat otestovat.

Tahle návštěvnická agenda ale stojí čas a peníze a hlavně je to další práce pro zaměstnance domovů. Očkování by to mohlo změnit, jak? Například podle ředitele jednoho z největších domovů důchodců v Liberci Jana Gabriela by pomohlo, kdyby výjimky ze zákazu návštěv, platily i pro lidi s certifikátem o očkování.



Podle něj by se zjednodušila evidence návštěv a s tím spojené administrativa. Do domu seniorů míří asi 900 návštěv měsíčně. Každý člověk se musí zaregistrovat, případně otestovat, zapsat do systému Ministerstva zdravotnictví a zařízení musí tyto informace uchovávat, aby bylo případně možné dohledat kontakty.

Při skoro tisícovce návštěv si asi umíte představit, těch papírů a dat. Na druhou stranu se na tomto případě ukazuje možný budoucí systém, podle kterého by se mohli řídit i další zařízení třeba v kultuře. Divadla a kina by se mohla otevřít pro lidi, kteří budou mít negativní text nebo certifikát o očkování.



Nejprve by se ale muselo změnit přemýšlení lidí, z nichž někteří považují tento postup za diskriminaci. Přitom jde ale o stejný princip, podle kterého vás pustí do divadla, jen pokud máte platnou vstupenku. To přece nikdo za diskriminaci nepovažuje.