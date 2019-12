Komentář Petra Pokorného: Jazyk je základem (úspěchu)

Českolipská radnice chce rozvíjet kontakty se stovkami dělníků z Mongolska. Chvályhodné i nutné. Podle radních se za deset let, co se do města na Ploučnici začali Mongolové stěhovat, nepodařilo navázat užší vztahy. Bez důkladné jazykové průpravy, ale není šance na úspěch.

Petr Pokorný, Českolipský deník | Foto: Deník