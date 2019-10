Tamní radnice se zasloužila, že spolupráce s budoucími architekty dnes není formální. A první výsledky stojí za to. Studenti se v ateliérech, pod dohledem svých profesorů, pustili do řešení problémů, které Lípu trápí.

Z ojedinělého vztahu města a fakulty vzniklo 13 studentských prací, které teď sami studenti představili zvědavé veřejnosti. Jejich prezentace ukázala nové perspektivy a zejména, jak moc je odborný a nezaujatý pohled na architekturu a urbanismus města potřeba. Léta Lípě chyběl. Sice je dobře, že brzy by měl být pro zásadní architektonické projekty klíčový pohled městského architekta, o kterém radní nahlas uvažují, ale podobné práce studentů by i pro něj mohly být jedním z podnětů či ukazatelů kudy se Česká Lípa může ubírat.

Nadějný projekt spolupráce a nadšení mladých odborníků by měli současní i budoucí představitelé samosprávy využít, nepromarnit. Rozhodně by se jim neměli zdráhat dát i přes lecjaké administrativní překážky reálnou šanci na uskutečnění alespoň některého z jejich návrhů. Jen tak má spolupráce smysl. (Byť je zřejmé, že nejde o konečné projekty, ale jen o ideové návrhy, u kterých by musela teprve vzejít projektová dokumentace a bylo by nutné získat veškerá nutná povolení).

Mezi návrhy týkajícími se středu města jako třeba návrh na využití Škroupova náměstí nebo projekt "městských bran", jsou totiž relativně jednoduchá řešení, která by jistě šlo prosadit. Respektují současný stav majetkových vztahů i přísná pravidla v městské památkové zóně. Právě těmto neotřelým pohledům by radnice měla dát život. Potlesk na prezentaci nestačí.