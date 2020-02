Zhroucení části starobylého dvora u zámku v Zákupech před několika dny vyvolalo šok, ale bylo jen otázkou času, kdy k němu dojde. Od další destrukce může pomoci jen rychlost prací a velké peníze. Pro zlepšení stavu památky se totiž nic zásadního nedělo za žádné éry Československa.

Petr Pokorný, Českolipský deník | Foto: Deník

Nynější český stát, pro který je kultura stále „Popelkou“, zubožený klenot převzal do správy až roku 2003. Na základní zajištění vydal jen pár milionů korun, ale památkáři už několik let usilují o peníze na rekonstrukci, chystají projekty a na záchranu jižního křídla dvora, kdy získali před dvěma lety i evropskou dotaci přes 95 milionů korun. Obnova by měla začít letos, ale zatím se nepodařilo najít firmu, která opravu udělá. Finanční limit proto vzrostl na 127 milionů korun, aby o dílo měly firmy vůbec zájem. Celková oprava dvora někdejší císařské rezidence si ovšem žádá až 700 milionů korun.