Onen milion vyvolal bouři nevole nejen mezi opozičními zastupiteli, ale také obyčejnými občany. Je to moc peněz? Má Liberec vůbec šanci v soutěži uspět? A nebylo by lepší tyto peníze raději využít na financování některé z kulturních institucí, kterým prostředky chybí?

Podle náměstka Langra je kandidatura výzvou a pomůže zvednout město do kulturních výšin. „Z mého pohledu by neměla kandidovat města, které už na kulturní výši jsou, to smysl nemá,“ řekl doslova.

Opozice je ale skeptická. Liberec má prý co se týká kulturního prostředí, co dohánět. „Kdyby na evropské město kultury kandidovala Litomyšl, tak si řeknu ,No jasně, mají vyřešený stav veřejných prostranství, dělají skvělé věci v architektuře a to město vypadá kulturně už na první dobrou.‘ To se ale o Liberci říct nedá,“ uvedl opoziční zastupitel Jaromír Baxa.

Pravdu mají oba. Liberec má opravdu, co dohánět. Město stále úplně nepřijalo povinnost zvelebovat veřejný prostor, podporovat místní kulturní instituce a pomáhat aktivním lidem. Na druhou stranu je to příležitost, jak začít systematicky kulturu ve městě řešit. Nestačí jen posílat peníze příspěvkovým organizací, ale je potřeba aktivně kulturní prostředí vytvářet nebo alespoň pomáhat lidem, kteří se o to snaží.

Klasickým příkladem je Kino Varšava, dlouhé roky se skupina dobrovolníků snaží o jeho znovuoživení, a stejně tak dlouho se vedení město rozhoupává k jejich podpoře. Možná by šlo začít s budováním tady. Pokud totiž Liberec uspěje a stane se Evropským městem kultury, fungující multifunkční prostor se bude hodit. Zatím jich ve městě moc není.