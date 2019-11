Fotbal, hokej, politika. A také stav silnic. To jsou vděčná témata debat nejen u piva. Na Děčínsku a Šluknovsku byla ještě před několika málo lety řada vyhlášených tankodromů, po kterých se řidiči báli jet více než třicet. Prostě proto, že si nechtěli utrhnout kolo.

Alexandr Vanžura, Děčínský deník | Foto: Deník

V posledních letech Ústecký kraj ale mohutně investuje do oprav svých silnic. Jen na Šluknovsko za poslední roky zamířily stovky milionů korun. Opravil například silnice z Krásné Lípy do Varnsdorfu, mezi Šluknovem a Rumburkem nebo z Doubice do Kyjova. To je jen krátký výčet ze všech rekonstrukcí, do kterých se hejtmanství, i za pomoci evropských a státních dotací, za uplynulé roky pustilo.