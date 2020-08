Opětovné zavedení roušek neprošlo. Volby se blíží

Pomalu končící prázdniny a přípravu dětí na návrat do lavic poznamenalo chaotické jednání vlády. Opět se opakovala situace z jara, kterou nejlépe vystihuje hláška z pohádky Pyšná princezna: „Odvolávám co jsem odvolal a slibuji co jsem slíbil.“

Jiří Louda. | Foto: Deník