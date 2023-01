Tak si to shrňme. Nejprve nás brutálně rozdělil covid, příznivci a odpůrci očkování se cupovali vědeckými i zcela nesmyslnými argumenty. Vzpomeňme jen na doporučení používat Savo jako antivirotikum.

Následovala Putinova agrese, v níž se používají tanky, rakety a na ruské straně už je prý 100 000 mrtvých, ale válka to prý není. Do konce druhého kola prezidentské volby pojede silná kampaň, podle sociálních sítí bude všechno, jen ne slušná či poctivá. Jakmile bude zvolena hlava státu, můžeme se dál hádat o „speciální operaci“. Dovolím si tipnout, že se ale Rusové s pomocí své páté kolony pokusí dostat silněji do hry ještě jeden prvek. Drahotu.

Téma dezinformací a manipulací sleduji dlouhodobě a občas si z knihovny vytáhnu knihu Informační válka od současného náčelníka generálního štábu Karla Řehky, kterou napsal v době, kdy jím ještě nebyl. Cílem hybridní války, kterou proti nám Rusko dlouhodobě vede, je rozeštvat společnost (což se jak v otázce covidu, tak ruské války proti Ukrajině dařilo) a znevěrohodnit oficiální autority, ať už jsou to úřady nebo statistiky.

Žádné výrazné, válce či volbám podobné, téma není na obzoru a tak se opět zatlačí na drahotu. Byl bych ochotný se vsadit, že zazní argument: Proč máme pomáhat Ukrajině, když se sami máme bídně. Drahota a inflace nám znehodnocuje úspory a dokonce i střední třída se musí začínat uskromňovat. Nedá se to sice porovnat s tím, jak se žije na Ukrajině, ale to nikdo připomínat nebude.

Jakmile se rozklíží jednota západu v pomoci bránit demokracii, Rusko do vzniklé mezery okamžitě vrazí klín naší vlastní nespokojenosti, ješitnosti a nenávisti. Zatím pracuje na tom, aby si onu mezeru vytvořila. Hybridní válka používá informační a psychologické prvky k dosažení politického cíle. Než definitivně skončí volba hlavy státu, je téma, které nás má rozdělovat, jasné. Jenže ať už na Hradě usedne kdokoli, pokusy o rozdělení společnosti tím neskončí.