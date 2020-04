Právě slovo „válka“ si teď berou do úst politici i obyčejní lidé, kteří dumají, kdo jim v obřím maléru pomůže? Personálně slabé špitály a sociální služby jsou na kraji sil. Hasiči a policisté také nestíhají. A armáda, která by právě za těchto nouzových stavů mohla být silou, co může efektivně pomoci na všech možných frontách, je elitní, úzce specializovaná a málo početná.

Jak lze vidět i na Českolipsku, bezprizorní dospívající mládež, co by při příští pandemii nebo konfliktu měla být zemi oporou, je zatím nad věcí, blbne, shlukuje se, karanténa a roušky jsou jí pro smích. Chybí jim vojna, řeknou starší. Ač základní vojenská služba „padla“ před patnácti lety. Rukovat by muži museli jen za válečného stavu, rozhodli zákonodárci. Ti by teď ovšem měli přehodnotit potřeby země a definovat její znovuzavedení. Pro kluky i holky. „Vojna“ alias povinný výcvik na nouzové stavy by se mohl nazývat i jinak, to není podstatné. Také by nemusel trvat ani 12 měsíců, jak platilo před zrušením.

Přes výjimky, řada mladých toho málo umí, necítí odpovědnost za svůj vlastní život, natož spoluodpovědnost za život jiných. Nemají znalosti, ale ani fyzickou a psychickou výbavu na krize a katastrofy, co přijdou. Ještě rychleji, než nové odvody by měla vláda zkusit vrátit do škol "brannou výchovu", kterou stát dávno zrušila. Krizové připravenosti se tak nanejvýš okrajově dotýkají učitelé v jiných předmětech, nebo ji řeší přednáškami hasičů, záchranářů nebo policistů. Což nestačí. Lidé z mladé generace pak často ani nevědí, jak se chovat v poměrně běžných situacích, jaké nastanou při orkánu, bouřkách nebo každé vážnější dopravní nehodě.

Branný či „krizový“ výcvik ve vojenském mundůru, vedený profesionály, by kromě výhod byl sice drahý a přinesl řadu komplikací, ale má zásadní smysl. Vraťme ho znovu do hry!