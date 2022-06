Zdroj: DeníkTentokrát zamíříme na Jablonecko, na výlet, který ujdou i ty nejmenší nožičky. Výchozím místem nám bude Horní Maxov u kostela, kam můžete přijet buď autem nebo se dopravit autobusem MHD z Jablonce nad Nisou. Maxov bohužel není parkování nakloněn, místa tu příliš nenajdete, ale je baby friendly. Tedy zejména zdejší vyhlášené restaurace – U Toníčka a u Hrocha. V obou výborně vaší a je tady pěkné posezení na venkovních zahrádkách a oba podniky mají velký hrací prostor pro děti, houpačky, klouzačky, pískoviště i prolézačky. Navíc v parném létě najdete U Hrocha na zahradě i velkorysý dětský bazén, každým dnem ho prý postaví.

Odtud můžete vyrazit na výlet, který lze zvládnout i s kočárkem. Necelé dva kilometry odtud příjemnou procházkou dojdete k rozhledně Bramberk. Ta je od června otevřená každý den a vyjít 87 schodů vzhůru za výhledy na Krkonoše, Jizerské hory, Jablonec i Liberec určitě stojí. Až zase sejdete dolů, můžete usednout před chatou Bramberk nebo uvnitř (dle počasí) a dát si něco na zub ve znovuprobuzené legendě nedaleko Lučan nad Nisou. Váš malý doprovod jistě ocení klouzačky a pískoviště nebo minizoo, kde můžou krmit kozy, ovce nebo malá prasátka. Dospělí se zase mohou natáhnout do lehátka a chytat horké sluneční paprsky. Bonusem jsou dostupné toalety a venku tekoucí voda, takže i turisté, kteří nechtějí dovnitř do chaty, si mohou odskočit a doplnit zásoby do lahví. A pak už záleží jen na vás, kudy dál.

Máma je vedoucím výpravy: Vzhůru na Javorník a taky dolů

Po červené turistické značce, kousek po místní silničce a zase po zelené, dojdete asi za 3 kilometry zpátky do Maxova. Když půjdete po modré, dovede vás do Jindřichova a pak až k přehradě do Jablonce nad Nisou (asi 6 kilometrů), po modré anebo červené pak můžete sejít i do Lučan nad Nisou (necelé 3 kilometry). Výběr je na vás. Příjemné odpoledne ale i celý den si tady rozhodně užijete.