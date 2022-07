Věčným tématem rodičů je, jak strávit volný čas se svými dětmi a nenudit se. S prázdninami je to ještě o to víc aktuální. Možností je přehršel, stačí se jen rozhlédnout a nemusíte ani cestovat stovky kilometrů. Najít se toho dá hodně i v Libereckém kraji a blízkém okolí. Vydejte se s námi na výpravu.

Proběhnout se nebo projít, zabloudit, ocitnout se v neznámém světě, a ještě k tomu pátrat, hádat a soutěžit. To všechno si užijete v kukuřičném bludišti. Jedinečné atrakci, která je možná jen jednou za sezonu. Ano, tehdy, když roste kukuřice a je dostatečně vysoká. A už po několikáté je kukuřičné bludiště takzvaných Kukuřičáků (po republice jich je celkem 25) i na Liberecku, mezi obcemi Sychrov a Husa. Vyrazit tam může celá rodina a zabavíte se tam nejméně na hodinu, ale spíš o něco víc.

Kukuřičáci jsou přístupní od začátku července do září, do okamžiku, než zemědělci sklidí své pole. Každý den na vás čeká jeden a půl kilometru dlouhé bludiště, ve kterém děti hledají písmenka ve tvaru příšerek a doplňují je do kartičky, kterou dostanou na startu. Ze čtyř sestavených slovíček musí uhodnout tajenku, za což si vyslouží odznáček. Doplňovačka je nachystaná také pro dospělé, pro které je luštění z písmenek o něco těžší.

Máma vedoucím výpravy: Na prohlídku s princeznou a těmi nejmenšími

Letos věnovali organizátoři bludiště evropským zemím, respektive členským zemím Evropské unie. Reagují tak na současné předsednictví České republiky v EU. V bludišti na Sychrově se dozvíte spoustu zajímavostí o Maďarsku, třeba něco o segedínu, tamním parlamentu, Budapešti nebo pamětihodnostech, o maďarštině i historii celé země. Popisky zaujmou spíš dospělé, děti baví pátrání po kartičkách s písmenkovými příšerkami. Počítejte s tím, že najít písmenka a vyluštit hádanky není zase tak snadné. Vezměte si sebou dost pití i svačinu, hodina a půl chození v bludišti s pálícím sluncem nad hlavou je celkem náročné.

Vstupné na atrakci je pro děti do 3 let zadarmo, do patnácti let 65 korun a pro starší a dospělé 90 korun. Otevřeno je od 9 do 20 hodin. Několikrát za sezonu je nachystáno i noční bloudění. Na Sychrově se bude v noci bloudit 18. září od 19 hodin.