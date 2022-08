Věčným tématem rodičů je, jak strávit volný čas se svými dětmi a nenudit se. S prázdninami je to ještě o to víc aktuální. Možností je přehršel, stačí se jen rozhlédnout a nemusíte ani cestovat stovky kilometrů. Najít se toho dá hodně i v Libereckém kraji a blízkém okolí. Vydejte se s námi na výpravu.

Tentokrát míříme na Semilsko, na Kozákov. Místo, které nabízí hned několik lákadel a lidé se sem sjíždí i schází zdaleka. Najdou tady totiž hned několik lákadel. Dechberoucí výhledy do krajiny a pokud je chtějí ještě větší, tak se můžou rozhlížet rovnou z rozhledny. Otevřeno má v červenci od 9 do 17 hodin, v září od 10 do 16 hodin každý den, další měsíce jen o víkendu. Vstupné pro dospělého je 40 korun, pro děti do 15 let a seniory 20 korun.

Určitě navštivte Riegrovu chatu, kde si hosté dají něco dobrého anebo stánek s příjemným posezením venku, kde rozhodně najdou něco k mlsání děti i dospělí. Copak by vás nelákalo pohovět si na lehátku, hledět do dáli a k tomu si dát třeba zmrzlinu a kávu nebo pivo či limonádu? Že to děti nebaví? Tak to vůbec nevadí, na Kozákově jste na skvělém místě. Na nejmenší návštěvníky tady totiž rozhodně myslí. Obří nafukovací trampolína je jistě na nějaký čas zabaví, stejně jako houpačky, prolézačky a další zábavné prvky. A když už je to nebude bavit, přibalte sebou draka a zkuste ho pouštět, tady vždycky alespoň trochu fouká anebo pozorujte paraglidisty, pro které je Kozákov oblíbeným místě k vzletu. A na památku si můžete vzít domů krásně malovaný kamínek, které najdete u chaty a na oplátku jim sem také nějaký svůj donést.

A jak na Kozákov? Variant je několik. Autem můžete až na vrchol, mají tu velkorysé parkoviště a stání na den stojí pro osobák 40 korun. Kozákovem prochází také Zlatá stezka Českého ráje, tedy po červené můžete přijít od Komárova nebo od Koberov, ale vycházka pro nejmenší děti to není, není to úplně za rohem. Můžete ale také přijít o parkoviště pod Kozákovem nebo od Loktuše, to po žluté turistické značce a za procházku stojí i Kozákovská Drábovna a skály.