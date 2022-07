Věčným tématem rodičů je, jak strávit volný čas se svými dětmi a nenudit se. S prázdninami je to ještě o to víc aktuální. Možností je přehršel, stačí se jen rozhlédnout a nemusíte ani cestovat stovky kilometrů. Najít se toho dá hodně i v Libereckém kraji a blízkém okolí. Vydejte se s námi na výpravu.

Zdroj: DeníkTypickým turistickým cílem léta jsou hrady a zámky. Ale při představě hodinové prohlídky doprovázené výkladem o historii a řvoucím a nudícím se dítětem u nohy, si je raději odpustíte kvůli zachování duševního zdraví i zdraví dalších členů výpravy. Ovšem už i na hradech a zámcích dávno myslí na nejmenší návštěvníky a snaží se jim připravit zajímavý a pestrý program, který je nebude nudit. Alespoň tedy ty v Libereckém kraji, a tak jsme se na jeden ze zdejších zámků vydali. Na Sychrov, kde mohou úplně nejmladší návštěvníci vstoupit do zámku s princeznou.

Prohlídka s princeznou je pětadvacetiminutový okruh ušitý na míru skutečně dětem. Nečekejte tedy, že se tam dozvíte přesná historická data, podrobnosti o rodu nebo vám bude popisován podrobně mobiliář každé místnosti. Za to ale princezna prozradí, jakého ženicha jí tatínek vybral, která z dam na obraze je nejpůvabnější nebo proč jí tatínek nedovolil pořídit si do zámku opičku. Samozřejmě uvidíte i její dětský pokoj, tajnou hernu tatínkovu a dokonce i zámecké strašidlo. A k tomu na děti čekají cestou různé hádanky a na konci malý dárek. Celá prohlídka trvá 25 minut a zvládnou ji i předškoláci. Trasa je přístupná pouze v červenci a srpnu a vstupné je 150 korun a pro děti do 5 let zdarma.

Rozhodně velkým bonusem Sychrova je zdejší Anglický park, kam pak můžete své ratolesti vypustit, ať si protáhnou nohy běháním na cestičkách nebo lezením po větvích zdejších stromových velikánů. A na konci parku můžete zajít pro nanuk nebo zákusek do oranžerie. Samostatné vstupné do areálu je 50 korun, pokud jste byli předtím na prohlídce, je už v ceně vstupenky.