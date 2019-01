Názor starosty Nového Boru Jaromíra Dvořáka na aktuální dění kolem místní jednotky dobrovolných hasičů

Starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. | Foto: Deník/Vít Černý

Je mnoho věcí v Novém Boru, jejichž stav současné obyvatele trápí. Stav komunikací a chodníků, podoba náměstí, funkčnost veřejných služeb (nedostatek míst v mateřských školkách, počet žáků ve školních třídách, stav škol, stěhování LDN do České Lípy, chybějící místa v domovech důchodců atp.), možnost kulturního a sportovního vyžití, nevzhlednost smuteční síně na hřbitově, chybějící cyklostezky, vzhled koupaliště…

Samozřejmě, že tyto věci vnímáme a chceme je řešit. Stejně jako obce v celé republice narážíme na nedostatek financí a je všeobecně známo, že menší města a obce dostávají z rozpočtového určení daní na obyvatele méně peněz než větší, že nedokážeme v ČR dostatečně čerpat evropské peníze.

Je prostě skutečností, že musíme co nejefektněji využívat prostředky, které máme k dispozici. Soutěžíme veřejné zakázky, např. dostavba dvou tříd MŠ v Kalinově ulici byla z předpokládaných 8 mil. Kč vysoutěžena na 5,5 mil. Kč, hledáme efektivnější technologie oprav komunikací, šetříme mzdové prostředky u zaměstnanců úřadu, zvýšili jsme dohled nad hospodařením složek města a dceřiných společností města. Složkou, kde za poslední roky zcela nekoncepčně a nepřiměřeně vzrostl příliv městských peněz, je jednotka hasičů.

V roce 2004 stáli hasiči město, kromě investic 2 565 899 Kč, v roce 2010 to už byly 4 636 410 Kč. Po vyhodnocení jsme zjistili, že nejvíce nejen meziročně narostla spotřeba elektrické energie (v r. 2008 – 106 129 Kč, 2009 – 124 912 Kč, 2011 – 208 489 Kč), tzn. nárůst o 2/3. Dále výrazně vzrostly platy (2008 – 1 858 001 Kč, 2009 – 2 058 086 Kč, 2010 2 352 667 Kč) při stejném počtu lidí, tzn. nárůst o 1/3. Zvýšila se i spotřeba pohonných hmot.

Kromě těchto neinvestičních výdajů město výrazně investovalo v minulých šesti letech i do hasičských aut (15 762 146 Kč, dalších strojů 1 115 813 Kč, do budov 2 724 767 Kč). Tento astronomický růst je třeba v souvislosti s výše zmíněnými věcmi zastavit a začít rozumně hospodařit i v této složce. Když jsme provedli první opatření, která se týkala spotřeby elektrické energie, hasiči napsali 3. března hněvivý dopis všem zastupitelům, ve kterém mě velmi nechutně napadali.

V květnu rada města navrhla projednat s velitelem jednotky Josefem Kočím možnost zrušení jeho pracovního místa s tím, že je v důchodu, že by nadále vykonával funkci velitele a měl možnost si k důchodu přivydělat na službách a výjezdech. Aniž by rada k tomu přikročila, začala jednostranně obrovská mediální kampaň hasičů a opozice a to i přes to, že jiná města v Libereckém kraji zaměstnávají v těchto pozicích jednoho nebo žádného pracovníka, Nový Bor tři.

Velmi si vážíme kvality práce novoborských hasičů, chceme je zachovat ve stejné kategorii a chystáme další investice, nyní například do nových oken a dveří v hasičárně. Rozumně hospodařit však dneska musí i ti, kteří zachraňují lidské životy. Chceme tyto věci řešit koncepčně, ne nahodile jako doposud. Je-li této koncepce schopno současné vedení jednotky, to je i pro mě velkou otázkou. Zatím však vidím více snahy o medializaci problému než o jeho řešení.

Jaromír Dvořák, starosta Nového Boru