Nejnovější neštěstí vyvolalo vášnivou debatu na téma agresivity řidičů, nepozornosti chodců a možných úprav konkrétního místa s přechodem poblíž obchodního domu Banco. Problém se sraženými a motoristy zraněnými lidmi ale netkví v přestavbě ulice, přechodu, v semaforech, podchodech, ale prakticky jen a jen v špatných řidičích. Tentokrát na jejich risk doplatil těžkým úrazem patnáctiletý mladík, který využil chvíle, kdy ho k překonání silnice vybídl zastavením první šofér.

Přes jeho vůz ale hoch nemohl vidět, že se do něj strefí řidič audi, který nepochybně spěchal a nehodlal zastavovat. Nehodu zaznamenaly dokonale palubní kamery z projíždějících aut. Pro někoho je to, co sleduje na videu, nepochopitelné – že se něco takového zrodí v hlavě řidiče. Předjíždět u přechodu, kde ani žádný druhý pruh vůbec není. Kdo si chce realitu ověřit, stačí si udělat čas a právě tady brzy spatří řidiče, jak jedou bez pravidel a vážně ohrožují bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.

Nahrané video je tak výmluvné, že policisté řidiči audi jistě na místě zadrželi řidičský průkaz. A o vrácení by měl rozhodnout až soud, k němuž tato nehoda patří. Pokud by vůbec tak „nevyzrálému“ řidiči měl oprávnění k řízení kdy ještě vracet. A kromě „běžného“ trestu za ublížení na zdraví by nebezpečného jezdce měl poslat spíš než do autoškoly na kurz sebeovládání. Jako bonus pak přidat i veřejně prospěšné práce při údržbě přechodů pro chodce.

Na těžko uvěřitelné nápady, rostoucí neomalenost a hazard podobných řidičů neplatí lepší značky, semafory, ostrůvky, přestavby, ale jen razantní postih.