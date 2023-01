Je rozhodnuto, show skončila. Následujících pět let se bude na děti ve školách z portrétu usmívat Petr Pavel, který získal nejsilnější mandát v historii přímé volby. Oproti tomu Andrej Babiš utrpěl porážku v míře, na kterou není zvyklý. A přestože někteří komentátoři, ale třeba i premiér Petr Fiala hovoří o začátku Babišova konce v politice, být to tak nemusí. Záležet bude na tom, zda vinu za svou prohru svalí na všechny kolem, nebo zda ho to přiměje k hlubší reflexi své role v politice a přístupu k ní.

Druhé kolo ukázalo neúčinnost jeho zoufale vyhrocené, útočné a manipulativní a kampaně. To je dobrá zpráva pro Českou republiku, ale špatná pro Babišovy markeťáky. Pokud v posledních týdnech předvedli to nejlepší, co umí, tak je to na vyhazov. Je s podivem, že Babišův tým disponující na tuzemské poměry ohromujícími zdroji nedokázal přečíst náladu ve společnosti a nastoloval témata, která účelně rezonovala jen u malé části společnosti. Šíření strachu a dezinformací sice vyhrálo Miloši Zemanovi volby před pěti lety, ale od té doby jsme přeci jen ušli kus cesty. Češi jsou digitálně i informačně gramotnější, a pokud to Babiš a jeho tým nepochopí, tak skutečně skončí.

A je tu ještě jedna dobrá zpráva pro Českou republiku. Prezident nebude „kopat“ za svou stranu, což by v případě Andreje Babiše bylo nevyhnutelné. Nedovedu si představit, že by před jakýmikoli dalšími volbami nevyužil autoritu prezidenta k tomu, aby si trošičku (spíš víc) nezalobboval pro ANO. U Petra Pavla naopak očekávám vyvážený přístup k oběma dominantním politickým silám i oběma částem rozpolcené české společnosti. On se totiž musí pokusit být „prezidentem všech“, prezidentem stmelujícím. Jednak to slíbil, jednak je to jediná cesta, jak vyvrátit obavy všech těch hluboce zklamaných voličů Andreje Babiše, kteří se obávají mobilizace, vstupu do války, komplotu s Fialovou vládou, rozprodávání českého majetku Američanům a všech těch blbostí, které v kampani zazněly. Času k tomu má Petr Pavel dost. Show totiž konečně skončila.