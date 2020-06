Zbytečně zákeřný, i když světelné a zvukové signalizační zařízení funguje. Je s podivem, že za desetiletí, kdy se tu odehrály četné maléry a tragédie, stále nepřišel nikdo kompetentní s bezpečnějším řešením. Místo je nešťastné. Změnit ho mohou nestandardní úpravy a důmyslná technika.

Běžná tady zjevně nestačí. Řidiči jsou jen lidé a budou dál chybovat. Neomlouvá je to. Zranění a ztráty životů jsou však příliš vysokou daní. A marné pak jsou dohady, kdo co viděl, slyšel, přehlédl nepřehlédl… Životy už výklady předpisů obětem nevrátí.

Havárie zde nemusí vždy dopadnout s takovým štěstím, jaké měl vloni profesionální šofér, který byl nyní za své pochybení odsouzen. I když od soudu odešel s podmínkou a ztratil obživu řidiče, je vděčný, že přežil. Jen pomalá rychlost a vteřiny rozhodly, že on, ani nikdo z vlaku nezemřel nebo se vážněji nezranil.

Přejezd je rizikový dál, i přes investice drah do moderní signalizace, byť o její funkčnosti nemá strojvůdce na trati přehled, zaznělo u soudu. Každého řidiče tak musí rušná zákupská křižovatka a navazující přejezd vést k mimořádně velké opatrnosti. Závory tam dráhy zřejmě nepostaví, nejspíš kvůli předpisům i uspořádání komunikací a křižovatky.

Zamezit části karambolů by ale pomohly předsunuté - nepřehlédnutelné výstrahy do hrany křižovatky. Laikům nepochopitelné ovšem je, že na místě bez závor, kde už zahynulo tolik lidí, dnes nemají strojvůdci povinnost varovně zahoukat. Přitom vlak jede městem a mocný zvuk jeho klaksonu by byl zdarma a zcela jistě pomohl. Je zbytečné, aby tady zranění a mrtví dál přibývali. Stejně jako miliónové škody. Chytrá, a třeba i drahá opatření se vyplatí.