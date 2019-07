Sledovala jsem v televizi návštěvu první prezidentky Slovenska. Opravdu se na ni pěkně kouká, je to milá a krásná dáma. Napadla mě taková myšlenka, jelikož se tady u nás v Čechách dámy tak rády opičí, kolik žen se bude hlásit na prezidentku v příštích volbách? Proč bychom my také neměli ženu coby hlavu státu? Už mám představu, jak se snaží jisté DÁMY usilovat o toto vysoké místo. Já osobně bych viděla jako prezidentku paní Dagmar Havlovou.

Je to taky krásná žena a má jisté zkušenosti z tohoto postu, byla první dámou vedle pana Havla, bývalého slavného prezidenta a velmi a dosti lidmi milovaného člověka. To je pouze můj názor, ale nemilé bude, až budou kandidovat ženy, které si o sobě myslí, že jsou na to stvořené! Před takovými pozor! To většinou bývají dámy, které se hrnou tam, kam nemají! Třeba se mnou nebudete souhlasit, ale jisté je, že příští volby budou hodně zajímavé. Nebo se mýlím? Možná ano, jenomže já už jsem dosti stará na to, abych se nemýlila. Být prezidentkou není lehké, to není jenom se ukazovat v pěkných a drahých róbách…

Autorka je spisovatelka, žije a pracuje v Mimoni