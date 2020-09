Až od 14. září, kdy čísla nemocných a ohrožených naskakují po desítkách a stovkách, tak pak teprve zahájila velká nemocnice v České Lípě, řízená Libereckým krajem, provoz odběrového místa. To je místním nejlépe dosažitelné. Špitál přitom disponoval kvalitním laboratorním zázemím a mohl usnadnit řadě lidí život, kdyby vstoupil do hry dříve.

Prozíravějším mělo být jasné, že po všeobecném dovolenkovém rozvolnění a snížení opatrnosti, i s nástupem dětí do škol poletí případy koronavirového onemocnění nahoru. Výjimkou nebyl ani region Česká Lípa, i když se tu vir z pohledu výsledků testů šířil zdánlivě pomaleji než třeba na sousedním Liberecku.

Každopádně, je zarážející, že až dosud museli lidé z Českolipska cestovat kvůli nezbytnému testování na covid mimo svůj okres. A nebylo jich málo. Často i do - vzhledem k situaci - vzdálených míst. V časové tísni a s obavami z výsledků. Třeba jako desítky zaměstnanců továrny na autobaterie, když místo České Lípy museli najatými vozy na výtěr odjet až do Prahy, ale i mnozí další Českolipané, co pro pomoc jeli do Ústí nad Labem, Mladé Boleslavi nebo Děčína. Nejčastěji pak do Krajské nemocnice Liberec.

Na vyšetření metodou PCR, ani výsledek, zde sice „podezřelí“ dlouho nečekali, ale to neomlouvá zodpovědné činitele, krajskou správu, že si s otevřením testovacího místa přímo v Nemocnici s poliklinikou v České Lípě dávali tak na čas.