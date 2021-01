K běžným problémům spojených se zimou a mrazy přibyla vládní opatření a s nimi spojené požadavky na zvýšenou hygienu, zařizování testů pro ty, kteří se necítí zdrávi, a regulace lidí v prostorách.

Zatímco v Liberci a Jablonci mohou lidé bez přístřeší využít poboček neziskové organizace Naděje, v Novém Boru mají k dispozici tzv. homeless office, pokud klesnou teploty pod mínus pět stupňů Celsia. Najdou zde stůl, židli, toaletu a nafukovací karimatku. Zájemci se mohou omýt a po domluvě získat i ošacení v charitním šatníku.

Než všechny lidi bez domova šmahem odsoudíme, je potřeba si uvědomit, že za některými z nich se skrývají často silné příběhy. Může jít o úraz, který vedl ke ztrátě zaměstnání či rozpad vztahu nebo rodiny. Ze dne na den se ne vlastní vinou ocitnou bez prostředků a na ulici.



A právě pro ně denní centra a noclehárny představují berličku, která jim může pomoci v začlenění do společnosti a opětovnému návratu do normálního života. Samozřejmě se najdou i tací, kterým tento způsob života vyhovuje a nechtějí jej měnit. Ale to je už jejich volba…