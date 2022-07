Věčným tématem rodičů je, jak strávit volný čas se svými dětmi a nenudit se. S blížícími se prázdninami je to ještě o to víc aktuální. Možností je přehršel, stačí se jen rozhlédnout a nemusíte ani cestovat stovky kilometrů. Najít se toho dá hodně i v Libereckém kraji a blízkém okolí. Vydejte se s námi na výpravu.

Podještědí je nedaleko Liberce a ve zdejších lesích, hned vedle golfového resortu u Rozstání, je nenápadně schovaný Lesopark Horka. Skvělé místo pro malé i velké, kam si může dovolit přijet opravdu každý. Za návštěvu a zábavu nedáte ani korunu, ale můžete přispět dobrovolně a vhodit nějakou korunu trpaslíkovi do huby. Ten vás přivítá hned kousek od vstupu.

Zdroj: DeníkNejdřív si ale můžete lámat hlavu s pohádkovým pexesem, hlavolamy nebo početními příklady a dalšími zajímavostmi, které tady připravili na plotě ve spolupráci s libereckým iQparkem. A pak už vzhůru za dobrodružstvím. Bojíte se obrů? To byste měli, protože nikdy nevíte, jestli se ten zdejší opravdu nevzbudí a nezvedne. Chrápe a dokonce i na malé návštěvníky promlouvá, to když mu běhají po obřích nohách nebo ho šimrají do nosu a některý z nich mu křikne do ucha.

A pak už se můžete vydat kamkoli, do prolézacích domků a na lanové a dřevěné prolézací prvky. Proběhnout se smrčkovým bludištěm a pak se vydat za pohádkami. Ty si přečtete a ještě se můžete proměnit v pohádkové postavy. Malé i velké zabaví také hra s obřími sirkami, kdy se můžete pokusit sestavit sirkovou skládačku podle obrázků anebo si sestavit různé tvary na dalších stanovištích.

Máma vedoucím výpravy: Na kolo i za koupáním k Turnovu

Víte jak daleko skočí žába nebo zajíc, znáte ptáky žijící v lese nebo zdejší zvěř? I to jsou další z mnoha kvízů a úkolů, při kterých se děti něco v lesoparku naučí. Také poznají místní stromy nebo si zkusí udělat do písku otisky stop různých zvířat. A tak by se dalo pokrčovat. V lesoparku je valná část prvků přírodní a dětem se moc líbí. A najdete tady i amfiteátr. Nenajdete tady ale žádné občerstvení, takže svačiny i pití rozhodně berte sebou. Jo a nebojte, záchody tady mají, schované v nenápadných kadibudkách.

Lesopark Horka si dává za cíl podnítit celou rodinu k poznávání přírody, k pohybu na čerstvém vzduchu a k logickému myšlení. A daří se mu to. Navíc tam můžete v jakémkoli ročním období a opakovaně, protože vždy najdete něco trochu jinak nebo nového, lesopark se totiž stále rozvíjí.